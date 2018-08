Turkse wisselkantoren dicht vanwege lira-crisis

De Turkse munt is de afgelopen dagen in een vrije val gekomen waar maar geen einde aan lijkt te zijn. Sinds het begin van het jaar is de munt al 40 procent minder waard geworden. Een handelsruzie met de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaanse president Trump de importheffingen voor Turkse waar tot astronomische hoogtes laat stijgen, maakt het er niet beter op.

En terwijl de Turkse president Erdogan zijn landgenoten oproept om hun dollars en euro’s in lira om te wisselen, en zo de eigen munt te stutten, merken buitenlanders dus dat ze dat niet kunnen. De Nederlandse Ans Baskaya Jonkers meldt vanuit het Zuid-Turkse Mugla, waar ze woont, dat de geldwisselkantoren daar gesloten zijn.

Ook in Turkse media duiken berichten op van gesloten wisselkantoren. Een kantoor in de grote bazaar van Istanbul had vrijdag niet genoeg lira’s meer in huis om meer dan vijftig tot honderd dollar te wisselen, meldt krant Milli Gazete. Of alle kantoren in het land met dergelijke problemen kampen, is op dit moment nog onduidelijk.

Bent u in Turkije en merkt u iets van de valutacrisis, bijvoorbeeld gesloten wisselkantoren? Stuur uw verhaal in het kort, met een telefoonnummer naar oproep@telegraaf.nl.