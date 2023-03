Omvallen van Amerikaanse SVB kan ook Nederlandse start-ups raken

-

De problemen rond SVB houden de wereldwijde financiële markten nu al enkele dagen in de greep. Van Tilburg legt uit dat ondernemingen die een rekening hadden bij SVB door ingrijpen van de Amerikaanse overheid inmiddels wel weer bij hun geld kunnen. Dit speelt bijvoorbeeld ook voor biotechnoloog Pharming, die tientallen miljoenen bij SVB had gestald. Maar SVB was ook een grote kredietverstrekker voor start-ups om die bedrijven te helpen met groeien.

De Techleap.nl-directeur wijst erop dat de impact van het faillissement van SVB voor Nederlandse start-ups niet moeten worden overschat. Hoewel een grote speler op het gebied van financiering voor start-ups is de Amerikaanse bank zeker niet de enige partij die hierin actief is.

Maar Van Tilburg had graag gezien dat Nederlandse bedrijven binnenkort wel gebruik hadden kunnen maken van groeileningen van SVB. Zijn organisatie maakt zich namelijk hard voor een verbetering van de kansen voor techbedrijven in Nederland. Het uitgangspunt daarbij is dat alle financieringsmogelijkheden die bestaan op dit vlak ook in Nederland beschikbaar zijn.

Topman Rinke Zonneveld van investeringsfonds Invest-NL betreurde het abrupte bankroet van SVB ook al in een bericht op LinkedIn. „Het is nog maar twee weken geleden dat ik een uitvoerig gesprek had met een aantal mensen uit de top van de Silicon Valley Bank”, stelde hij in een reactie op het faillissement. De Amerikanen zochten volgens hem ook expliciet de samenwerking met Invest-NL.

„Silicon Valley Bank naar Nederland. Dat was de krantenkop die we voor ogen hadden in plaats van Silicon Valley Bank omgevallen”, aldus Zonneveld. Hij vond het nog te vroeg om in te schatten wat de gevolgen zijn voor het wereldwijde investeringsklimaat.