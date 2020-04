VEB schikt met VolkerWessels

De schikking meldt de VEB vrijdagmiddag nabeurs.

De effectenclub vond dat VolkerWessels de plannen van Reggeborgh eerder had moeten bekend maken. VolkerWessels vindt van niet, maar bij de de minnelijke regeling tussen de VEB en VolkerWessels is geregeld dat VEB-leden die hun aandelen VolkerWessels op 29 oktober 2019 tussen 9.30 en 12.52 uur hadden verkocht, in aanmerking komen voor een vergoeding. Die bedraagt dan het verschil tussen de slotkoers van 29 oktober en de door hen gerealiseerde verkoopprijs.

VEB-leden die op 29 oktober 2019 tussen 9.00 en 9.30 uur hun aandelen hebben verkocht hebben in beginsel recht op 50% van het verschil tussen die slotkoers en de door hen gerealiseerde verkoopprijs.

Beide partijen zeggen daarmee een langdurige juridisch procedure te willen voorkomen.

De VEB zegt de afwikkeling van deze regeling en de uitkering van de compensatie op zich nemen.