Hogere huizenprijzen zetten rem op gebruik vangnet hypotheekschuld

De reden is vooral dat huizen in de eerste helft van 2022 nog stegen in prijs, waardoor ze te duur werden voor de regeling. De NHG was in 2022 mogelijk, indien de koopsom of de getaxeerde waarde van de woning lager lag dan €355.000. Dit jaar is het bedrag hoger: €405.000.

Gedwongen verkoop

De NHG springt in als een huizenbezitter met deze garantie zijn hypotheek niet meer kan betalen. Zo garandeert deze regeling bij een gedwongen verkoop dat hypotheekverstrekkers het geld terugkrijgen als de woning minder oplevert dan de hypotheekschuld. Deze situatie kan voorkomen als een huis versneld verkocht moet worden door bijvoorbeeld een scheiding of baanverlies.

Lagere hypotheekrente

De garantie drukt ook vaak het hypotheektarief, omdat de bank minder risico loopt. Vorig jaar daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG voor een woningaankoop met 25% tot 57.113, valt te lezen in het jaarverslag. Veel huizen kwamen boven de maximumprijs uit, maar ook bij het woningaanbod onder die grens verloor de regeling aan marktaandeel. Dat verlies werd na april weer enigszins goedgemaakt, onder andere doordat beleggers minder van deze huizen opkochten.

De stijging van de huizenprijzen zorgde er ook voor dat mensen minder vaak een beroep hoefden te doen op het garantiefonds. De verkoop van woningen was bijna altijd voldoende om overgebleven hypotheekschulden te betalen.