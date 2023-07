Miljoenenclaim leunt op niet-bestaande vonnissen, data-analisten hekelen zelfdenkend ChatGPT

Amsterdam - Juristen zijn nog in shock. In New York kregen twee advocaten op 22 juni voor het eerst $5000 boete nadat zij chatbot ChatGPT met kunstmatige intelligentie een miljoenenclaim wegens letselschade lieten formuleren tegen luchtvaartmaatschappij Avianca. Die claim rustte op zes niet-bestaande rechterlijke vonnissen.

ChatGTP levert volop missers. Ⓒ Getty Images