Turkse centrale bank stelt markten niet gerust

De Turkse centrale bank heeft de vereiste hoeveelheden lira’s en dollars die banken bij de toezichthouder moeten stallen, verlaagd. Zij kunnen zodoende beschikken over een extra 10 miljard lira’s, 6 miljard dollars en $3 miljard aan goud.

Op de valutamarkten werd enigszins teleurgesteld gereageerd. De lira zakte zelfs iets verder weg. Het is de vierde dag op rij dat de lira tegen de dollar en euro naar een volgend diepterecord zakt.

Vluchthaven

Beleggers kiezen maandag volgens handelaren meer voor de Zwitserse frank en Japanse yen, de traditionele vluchthavens. De val tegen de dollar is in hun ogen ondanks beloften uit Ankara niet te stuiten.

,,Vannacht is de lira tot 8 stuks tegen de euro gezakt. Rond zes uur vanochtend zag je de koers naar 7,50 terugkeren, maar gaat nu weer naar 7,70”, ziet valutahandelaar PJ Datema van De Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij.

„De centrale bank probeerde de val te remmen, maar het noemt maatregelen: er is nog niet veel gebeurd. Dit is ook nog niet het einde. Eerder een begin van een beweging waarin andere munten uit opkomende economieën worden geraakt”, aldus Datema.

Over een jaar is de munt nu in waarde gehalveerd. Met een gierende inflatie van rond 15%, wordt het voor Turken steeds duurder om hun boodschappen te doen.

Volgens de Turkse krant Hurriyet zal de minister van Financiën Albayrak maandag nieuwe maatregelen aankondigen om de munt te stutten.

’Nieuwe vrienden’

Een renteverhoging, die de markten willen zien, werd door president Erdogan dit weekend afgehouden. Net als steun van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF).

Hij riep Turken voor de derde keer op hun vreemde valuta en goud van onder het kussen te halen en in te ruilen voor lira. In het weekend dreigde hij de band met de NAVO-partner VS door te snijden en „nieuwe vrienden en bondgenoten gaan zoeken”.

President Trump kondigde zijn importheffingen aan in zijn poging om uitlevering van de gearresteerde Amerikaanse predikant Andrew Brunson af te dwingen. Turkije weigert hem vrij te laten, Brunson wordt gezien als handlanger van de politicus Gülen, die volgens Erdogan achter de coup van 15 juli 2016 zit.

Vrijdagmiddag zakte de lira met 14% nadat Washington een verdubbeling van de importheffing op Turkse metalen aankondigde.

Bekijk ook: Erdogan niet van plan in te binden