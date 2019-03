HelloFresh voert investeringen op

Het extra geld dat HelloFresh reserveert voor groei, zal met name in de Verenigde Staten worden uitgegeven. Het bedrijf wil zijn selectie maaltijdenboxen in het land uitbreiden en wil Amerikanen op sommige van zijn boxen een korting geven. Verder gaat HelloFresh investeren in de in maart overgenomen branchegenoot Green Chef. Bedragen noemde de bezorger van de maaltijdboxen niet.

HelloFresh verhoogde verder zijn omzetverwachtingen voor het lopende boekjaar. Op basis van gelijke wisselkoersen gaat de onderneming uit van een groei van maximaal 37 procent. Eerder werd gerekend op ten hoogste 35 procent meer opbrengsten.