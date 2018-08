’Willekeur bij verzekeren hoverboards’

Hoverboards zijn in Nederland verboden op de openbare weg, omdat ze geen stuur hebben maar door gewichtsverplaatsing moeten worden gestuurd, maar komen daar toch. Sommige verzekeraars vergoeden niettemin de schade die door een hoverboard op de openbare weg veroorzaakt wordt.

Daarbij zijn de voorwaarden lang niet altijd gelijk, constateert Independer. ABN Amro vergoedt alleen de schade van hoverboards die niet sneller kunnen dan 16 kilometer per uur, Reaal alleen als het hoverboard op ’eigen terrein’ schade veroorzaakte en niet harder ging dan 6 kilometer per uur. ASR vergoedt helemaal geen hoverboardschade. Bijna een derde van alle verzekeraars volgt die lijn.

ZLM laat weten dat schade voor volwassenen op een hoverboard „mogelijk is uitgesloten”, maar dat schade door kinderen op hetzelfde apparaat wel wordt vergoed.

Die resultaten kreeg Independer overigens pas boven water na het nabellen van de verzekeraars. In veel polisvoorwaarden wordt er vaag gedaan over hoverboards, en komt het woord er zelfs helemaal niet in voor. Voor hoverboardeigenaren die het zeker willen weten geldt dus ook: bel je verzekeraar en vraag om duidelijkheid.