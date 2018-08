Rabo: Ingreep Turkije onvoldoende

De valutacrisis die vrijdag uitbrak moest maandag voorbeurs gestopt worden door de centrale bank. Sinds vrijdag noteerde de munt bijna 16% lager tegen de dollar.

Rabo uiterst kritisch op ingreep Ankara. Ⓒ ANP

De centrale bank meldde „alle liquiditeiten” te bieden die bedrijven en vooral banken nodig mochten hebben. De regels voor het aanhouden en wisselen van buitenlandse valuta zijn versoepeld. De banken hoeven minder kapitaal aan te houden bij de centrale bank.

’Ineenstorting’

Maar volgens Rabobank is het duidelijk dat „uitspraken van een centrale bank - die in de praktijk onder overheidstoezicht staat - weinig gewicht in de schaal leggen.”

Wanneer het staatshoofd, tevens regeringsleider en de facto hoofd van de centrale bank „dan ook nog duidelijk maakt dat de markt niet op een renteverhoging hoeft te rekenen, dan is uitzicht op een echte oplossing ver weg”, stellen de bankeneconomen.

"’Hard op weg naar een totale economische ineenstorting’"

„Vreemd, want zelfs Erdogan zou zich moeten realiseren dat Turkije nu hard op weg is naar een totale economische ineenstorting. In dat geval zal Turkije zich linksom of rechtsom moeten laten dicteren door de eisen van geldschieters.”

Kritiek vanuit media en marktanalisten zal Turkije niet accepteren, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kritiek wordt gezien als aanval op de Turkse staat, die strafbaar is, zo waarschuwde president Erdogan.

ING daalt

In reactie ging naast de munten uit opkomende markten mee terug. En de eurodollar werd verder afgestraft en noteerde maandag onder de $1,14. Beurzen gingen na opening maandagochtend naar beneden om iets op te veren.

Rond 12 uur stonden beurzen in Turkije weer flink in het rood. ING, met leningen in Turkije, noteerde 3,7% in het rood. Ook banken BBVA (-3,9%), BNP Paribas (-1,1%) en Unicredit (-3,3%) zakten flink weg.

De Zwitserse frank en Japanse yen profiteerden. De olieprijs ging van een half procent verlies naar een kleine winst, wat tevens als signaal wordt gezien dat de markt maandag iets tot rust is gekomen.

Bekijk ook: Turkse centrale bank stelt markten niet gerust