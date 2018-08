Zieke werknemer mag auto van de zaak houden

Het bedrijf waar de man werkt gaf de auto in bruikleen, plus een tankpas en een mobiele telefoon. Toen de man vanwege arbeidsongeschiktheid thuis kwam te zitten, en het bedrijf de auto nodig had vanwege een overname, moest de medewerker het voertuig inleveren. Ook zijn tankpas en mobiele telefoon kon hij niet meer gebruiken.

Daarmee is het bedrijf over de schreef gegaan, oordeelt de Utrechtse rechter. Na zestien jaar werk- en privégebruik van de auto is die namelijk onderdeel geworden van het loon, en arbeidsongeschiktheid is geen reden om daarop te korten. Bovendien heeft de man zijn wagen nodig als hij weer gaat re-integreren.

Het bedrijf moet de man veertig euro per dag betalen dat hij niet over de auto kan beschikken, en veertig euro per week schadevergoeding voor de tankpas.