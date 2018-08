Musk: Saudische investering zeker

Het Saudi-Arabische overheidsfonds heeft Musk, zo bleek uit het blog van de Amerikaanse investeerder, vorig jaar bij herhaling benaderd, zo meldde de oprichter van de batterijautomaker. Op 31 juli kreeg Musk zekerheid.

Het aandeel ging na deze mededeling met 2% omhoog. Dagelang ging Tesla op Wall Street in waarde achteruit, nadat Musk de verkoop van het bedrijf terloops had aangekondigd.

Volgens Musk, in zijn blog op maandag, hebben de Saudi’s inmiddels 5% van alle aandelen in het bedrijf gekregen. Musk zelf houdt nog altijd ruim 19% van de aandelen.

Prijs onbekend

Musk deed in het blog verder geen uitspraken over de prijs van $420 per aandeel, die hij vorige week tot totale verbijstering van beleggers tijdens de beurshandel noemde als goede koopprijs.

Dat werd opgevat als marktmanipulatie. De Amerikaanse toezichthouder SEC doet onderzoek naar strafbare feiten.

Musk meldde vorige week uiterst ongebruikelijk tijdens de lopende handel dat hij Tesla van de beurs wil halen. Dat zou, inclusief schuld $80 miljard, kosten.

Geen twijfel

„Funding secured”, meldde hij toen. Nu lijkt het erop dat Musk die uitspraak van het opgehaalde kapitaal deed uitsluitend over het 5%-belang dat de Saudi’s van heel Tesla hadden genomen.

„Bijna twee jaar terug, heeft het Saudische overheidsfonds mij meerdere keren benaderd om Tesla van de beurs te halen”, zei Musk in een blogpost.

Op 31 juli verliet Musk de vergadering „zonder enige twijfel dat een overeenkomst met het Saoedische soevereine fonds kan worden gesloten”.