Vooral jongeren naar coronaregeling voor flexwerkers

Veel jongeren werken via uitzendbedrijven of op oproepbasis in de horeca. Daardoor kunnen ze vaak geen aanspraak maken op andere vormen van een sociaal vangnet zoals de WW of bijstand.

Om deze flexwerkers toch te helpen riep de regering de TOFA, voluit Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten, in het leven. Die bestaat uit een eenmalige uitkering van 1650 euro.

Bekijk ook: Al 4500 flexwerkers vragen tegemoetkoming UWV aan

Het UWV kreeg in de vijf weken sinds de regeling van kracht is ruim 23.000 aanvragen binnen. De helft daarvan wees de instantie af, omdat aanvragers niet aan de voorwaarden voldeden. Zo moeten flexwerkers in april minimaal de helft van hun inkomsten hebben verloren en in februari minstens 400 euro hebben verdiend. Veel afwijzingen kwamen doordat aanvragers te weinig hadden verdiend in februari of te veel in april.