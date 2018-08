Blond achterhaalt witbier als populairste speciaalbier

Dat blijkt uit het jaarlijks nationaal bieronderzoek van de Nederlandse brouwers, die 95% van de Nederlandse biermarkt vertegenwoordigen.

Bijna de helft (45%) van de bierdrinkers kiest weleens bewust voor bier met minder alcohol. De helft (52%) ziet daarbij alcoholvrij bier als een goed alternatief voor andere alcoholvrije dranken.

,,De groei van alcoholvrij is spectaculair’’, zei Heineken-topman Jean François van Boxmeer onlangs bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Hij wilde toen geen inzicht geven in de cijfers.

Verdubbelen

Volgens directeur Cees jan Adema van de Nederlandse brouwers ligt het marktaandeel van alcoholvrij op ruim 4%. Adema verwacht dat dit, net als in Spanje, weleens naar de 10% zou kunnen gaan. Heineken is inmiddels marktleider in het 0.0-segment.

Opmerkelijk is dat blond bier veel terrein aan het winnen is. Bij de speciaalbieren staat het op de eerste plek samen met witbier, dat jarenlang het favoriete speciaalbiertje gold. Na deze twee volgen tripel, abdijbier, herfst bokbier en weizenbier.

Afwisseling

De belangrijkste reden voor de keuze voor een ‘ander’ biertje is de smaak (69%) en afwisseling (39%). Ook speelt het lokale karakter steeds meer een rol in de afweging. Door de grote verscheidenheid aan biersmaken, er zijn inmiddels 597 grote en kleine brouwers in Nederland, stappen ook veel vrouwen over naar speciaalbier. Ze kiezen nu vaker voor bier dan voor een andere (alcoholische) drank (43 om 35%).