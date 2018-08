Anbang wil Vivat verkopen

Anbang heeft de afgelopen weken een aantal internationale zakenbanken aangeschreven met de vraag of ze een voorstel willen indienen voor het verkopen van de eigenaar van Zwitserleven, Proteq, Reaal en Actiam. Dat bevestigen vier bankiers. Er is nog geen beoogde tijdlijn voor een transactie.

Ontmanteling

De stap komt nadat in juni al verschillende adviseurs een pitch hielden in China om hun diensten voor de ontmanteling van het hele overzeese imperium van Anbang aan te bieden. Anbang werd sinds 1994 door de gevallen topman Wu Xiaohui opgebouwd. Wu werd in 2017 afgezet door de Chinese toezichthouders en is in beroep gegaan tegen een gevangenisstraf van 18 jaar wegens fraude.

Naast Vivat, de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal, kocht Anbang in Nederland en in de VS vastgoed (onder meer het Waldorf Astoria Hotel), een verzekeraar in Zuid-Korea en een bank en verzekeraar in België.

Zakenbanken UBS en CICC werden door de curatoren van Anbang ingehuurd om dit imperium te ontmantelen. Die curatoren zijn afkomstig van de Chinese toezichthouder op de banken en verzekeraars. Die besloot in te grijpen bij Anbang omdat het de buitenlandse escapades te riskant vond.

Geen alternatief

De Nederlandsche Bank (DNB) vond de overname van Vivat in 2015 door Anbang niet riskant. Op de achtergrond speelde mee dat er geen alternatief was voor de twee jaar eerder genationaliseerde verzekeraar, die met een groeiend gat op de balans afstevende op een faillissement. Anbang kocht Vivat voor €1 en stortte later €1,4 miljard bij.

Vivat heeft weliswaar forse kostenbesparingen achter de rug (van 24%), maar heeft een solvabiliteit die in 2017 op 162% lag, waardoor risicovoller en lucratiever beleggen lastig ligt. Dat zou na een fusie of overname anders liggen. Vivat heeft 2500 werknemers en 2,5 miljoen klanten.

Interesse

Allianz, Aegon en ASR hebben interesse. Athora, dochter van private equity fonds Apollo, wordt ook getipt. Anbang was niet bereikbaar voor een reactie. Vivat gaat niet in op marktgeruchten.

