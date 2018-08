Dubbele rioolheffing door ’pipowagen’

Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De zaak werd aangespannen door de eigenaar van de b&b op een woonboerderij. Naast de twee stallen, waar de gasten van de b&b in verbleven, had de eigenaar op het erf ook nog een pipowagen staan. Die was voorzien van een eigen douche, toilet en wastafel en aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Volgens de eigenaar was er sprake van een aansluiting op het riool voor hetzelfde perceel en hoefde er dus maar één keer heffing voor te worden betaald. Daar dacht de gemeente anders over en de rechtbank ging erin mee. Volgens de rechter was er sprake van een zelfstandig perceel omdat de pipowagen afzonderlijk verkocht kan worden en de inrichting van de wagen zo was, dat die als een afzonderlijk geheel kon worden gezien.