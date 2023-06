Premium Het beste van De Telegraaf

Column: check op onjuistheden bij overgang naar nieuwe pensioenwet

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

De nieuwe pensioenwet gaat in. Dat betekent dat in principe alle pensioenen - behalve opgebouwde pensioenrechten bij verzekeraars en sommige gesloten pensioenfondsen - ingevaren worden in het nieuwe systeem.