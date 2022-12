FNV roept werkenden op: boycot winkels die staken voor hogere lonen

Bij Etos zijn deze hele week estafettestakingen gaande. Medewerkers van andere drogisterijketens sloten zich spontaan aan bij een manifestatie in Amsterdam. Bij de Bijenkorf is voor vandaag en morgen in alle warenhuizen een staking aangekondigd.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga roept alle werkenden op solidair te zijn. „Doe even geen boodschappen in winkels waar collega’s strijden voor een betere cao”, zegt hij. Hij noemt de ’kopersboycot’ „een nieuw strijdmiddel tegen asociale werkgevers.”

"Juist nu de warenhuizen voor het eerst in twee jaar weer open zijn in deze prachtige feestmaand"

De betrokken winkelketens reageren afwijzend op de oproep. De Bijenkorf is teleurgesteld „juist nu de warenhuizen voor het eerst in twee jaar weer open zijn in deze prachtige feestmaand.”

Een woordvoerder van A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat en Trekpleister, zegt dat de lonen van de 20.000 werknemers het afgelopen halfjaar al met gemiddeld 10 procent zijn gestegen. „Wij willen juist een goede werkgever zijn.”