Economie blijft stevig groeien

In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie nog met 0,5% en waren er zorgen over een mogelijke groeivertraging. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft aan dat daar geen sprake is. ,,Het is bijna twee jaar geleden dat we voor het laatst een groei hadden van minder dan 0,5 procent. We hoeven ons momenteel geen zorgen te maken.”

De huidige indicatoren geven aan dat de groei dit jaar uitkomt rond de 3%. ,,In de eerste helft van dit jaar ligt de groei rond de 2,9% dus we liggen goed op schema”, aldus van Mulligen.

De hoofdeconoom zegt dat vooral de bouw een forse bijdrage levert. Zo lagen de investeringen lagen in vaste activa in het tweede kwartaal 5% hoger dan een jaar eerder. Er werd vooral geïnvesteerd in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines. Verder hebben bedrijven meer auto’s aangeschaft.

Ook de export leverde een belangrijke bijdrage aan de groei. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd.

Consumenten blijven onveranderd positief en hebben nu al voor 17 kwartalen op rij meer uitgegeven dan een jaar eerder. De huishoudens gaven vooral meer uit aan auto’s en elektrische apparaten. Verder besteedden ze meer aan diensten, vooral aan horeca-, vervoer- en communicatiediensten.