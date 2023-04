Franse privacywaakhond onderzoekt ChatGPT na klachten

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

PARIJS (ANP/RTR/DFT) - De privacytoezichthouder in Frankrijk is een onderzoek gestart naar ChatGPT. Er zijn meerdere klachten over de technologie gekomen, meldt waakhond CNIL, de Franse versie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet bekend waar die klachten over gaan.