Miljoen boete voor voormalige baas Imtech

Dat is het gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Van der Bruggen en Gerner vormden in 2012 samen de raad van bestuur van het beursgenoteerde internationaal technisch dienstverleningsbedrijf Imtech. De Autoriteit Financiële Markten legde Van der Bruggen en Gerner de boetes op, omdat Imtech in 2012 de belegger onvolledig en misleidend informeerde over een pretparkproject in Polen.

De Imtech-bestuurders vochten deze boete aan bij de rechtbank Rotterdam en kregen daar gelijk. In het hoger beroep bij het CBb heeft de AFM alsnog gelijk gekregen en zijn de boetes definitief.

Als bestuursvoorzitter was Van der Bruggen daarvoor verantwoordelijk en hij moet een boete van een miljoen euro betalen. Gerner was als financieel bestuurder verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van informatie waarin de financiële situatie van Imtech te rooskleurig werd voorgesteld.

Imtech had een bedrag van bijna €150 miljoen als betaling voor het project in Polen in de boekhouding opgenomen, terwijl er in werkelijkheid niets was betaald. Daardoor stond Imtech er financieel veel minder goed voor dan de belegger werd voorgehouden.