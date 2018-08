Fikkie vaker verzekerd

De meeste baasjes die een verzekering afsluiten kiezen bovendien voor de maximale dekking voor hun huisdier. In totaal kiest bijna twee derde voor die verzekeringsvorm, met een premie van tussen de 40 en 60 euro per maand. Een derde van alle huisdieren heeft daarbij nog een aparte gebitsverzekering. Die kost bij Reaal nog eens bijna 15 euro per maand. Het aantal honden en katten met een gebits- of andere aanvullende polis stijgt eveneens, aldus Reaal.

In ruil daarvoor vergoedt de verzekeraar – bij de meest uitgebreide verzekering – enkele duizenden euro’s per jaar aan medische kosten. Veel baasjes nemen een verzekering voor hun dierbare viervoeter omdat er altijd ’onvoorziene kosten’ kunnen zijn. Huisdieren ondergaan mri-scans, uitgebreide gebitsbehandelingen en orthopedische therapie bij gescheurde kruisbanden.

Zelfs binnenkatten – een kwart van de verzekerde beesten is een kat, de rest hond – kunnen iets verkeerds doorslikken en daardoor een operatie nodig hebben. „Nota’s van 700 of 800 euro zijn geen uitzondering meer”, aldus een Reaal-woordvoerder.