McDonald’s steekt miljarden in nieuwe restaurants

De Amerikaanse fastfood-gigant kondigde dinsdagmiddag aan vijfduizend restaurants aan te pakken.

Het gaat bovendien om honderden opknapbeurten met nieuwe eetgelegenheden en afhaalkiosken voor online bestelling. Ook de bekende menuborden langs de weg worden vernieuwd, net als de parkeerplaatsen.

Alleen al in de VS gaat het om 550 restaurants in Californië, 840 in Texas en 410 in Illinois en 360 stuks in New York, meldt McDonald’s.

Op 9 augustus onthulde het bedrijf al een van de nieuwe restaurants in Chicago dat met zonnepanelen en een grote tuin als uithangbord moet dienen voor de vernieuwing.