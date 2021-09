’100 euro spaargeld nu over tien jaar nog 40 euro waard’

Dat meldt financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Als prijzen stijgen, kun je minder kopen voor dezelfde euro. Deze inflatie is al sinds 2016 hoger dan de spaarrente. Ook spaargeld wordt dus steeds minder waard.

Sparen kost geld

Geld.nl berekende dat wie tien jaar geleden €100 wegzette, nu relatief gezien nog maar €39,79 over heeft. Spaarde je destijds tegen de hoogste spaarrente die mogelijk was, dan had je nog €61,67. „Let op! Sparen kost geld”, concludeert de vergelijkingssite dan ook.

Daarbij is nog niet eens rekening gehouden met de vermogensrendementsheffing, in de volksmond spaartaks genoemd. Wie meer spaargeld heeft dan het vrijgestelde bedrag, dit jaar €50.000 per persoon, betaalt belasting over het bedrag daarboven. Ook die belasting is fors meer dan de tegenwoordig bijna niet-bestaande spaarrente.

Meest risicovol

Wie niet wil dat zijn geld verdampt, kan beter beleggen. „Spaarders zijn defensief ingesteld, ze willen geen risico nemen, terwijl zij juist in het meest risicovolle product zitten”, zei econoom Han Dieperink van vermogensbeheerder Auréus eerder tegen deze krant. „De garantie is dat je koopkracht in tien jaar halveert.”

Toch is het altijd belangrijk om een financiële buffer aan te houden voor tegenvallers, zegt ook Amanda Bulthuis van Geld.nl. „Beleg alleen met geld dat je kunt missen.”