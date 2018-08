Rivaal Tesla wil juist naar beurs toe

NIO heeft vandaag een officieel verzoek ingediend om naar de Amerikaanse aandelenbeurs te kunnen gaan , zo meldt Marketwatch. Het Chinese autobedrijf heeft in totaal $1,8 miljard aan kapitaal opgehaald bij beleggers.

Tesla-opricht Elon Musk liet begin vorige week via een tweet nog weten om een beursexit te overwegen. In een blog gaf Musk deze week nog aan dat er in ieder geval steun is vanuit Saoedi-Arabië. Een driekoppige team bij Tesla moet gaan beoordelen of de plannen van Musk haalbaar zijn.