Ahold-rivaal in VS stapt met Alibaba China binnen

,,E-commerce maakt het mogelijk voor Kroger om snel op te schalen en nieuwe klanten te bereiken en markten waar we nu nog geen fysieke winkels runnen, beginnende met China'', zegt Yael Cosset, directeur digitale zaken bij Kroger. ,,We rekenen erop dat Chinese consumenten weg zullen zijn van onze merken.”

Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws over Kroger dat in de VS een geduchte tegenspeler is voor Ahold Delhaize. In januari werd er al gespeculeerd dat Kroger in zee zou gaan met Alibaba na de overname van Whole Foods door Amazon.

Na de recente deal met de Britse onlinesuper Ocado heeft Kroger een stap gezet om zijn positie op de Amerikaanse retailmarkt te verbeteren.