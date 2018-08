’Ahold-rivaal in VS stapt met Alibaba China in’

Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws over Kroger dat in de VS een geduchte tegenspeler is voor Ahold Delhaize.

Vooral na de recente deal met de Britse onlinesuper Ocado heeft Kroger een stap gezet om zijn positie op de Amerikaanse retailmarkt te verbeteren.

In januari werd er al gespeculeerd dat Kroger in zee zou gaan met Alibaba na de overname van Whole Foods door Amazon.