Burgemeester Ferd Crone: „Leeuwarden valt in de smaak als klein Amsterdam.”

Voor Leeuwarden is het ook financieel een feest om culturele hoofdstad van Europa te zijn in 2018. Volgens burgemeester Ferd Crone worden de organisatiekosten van €70 miljoen drie tot vier keer terugverdiend in de Friese horeca en winkels.