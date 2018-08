Bedenkers Tinder maken ruzie met moederbedrijf

De personen achter Tinder en aantal voormalige medewerkers menen dat IAC bedrog pleegde en leugens naar bracht om zo de waardering van de activiteiten te verminderen, zo meldt The Financial Times op basis van een klacht die is ingediend bij een rechtbank in New York.

Door het succes van Tinder te bagetalisseren, hoefde IAC de medewerkers en de bedenkers van de app veel minder uit te betalen. Het moederbedrijf benadrukte in een reactie met vertrouwen een rechtszaak tegemoet te zien.

Tinder kwam in 2012 op de markt en draaide lange tijd onafhankelijk van de moedermaatschappij.