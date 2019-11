Disney straalt op Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,3 procent hoger op 27.783,59 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent naar 3094,04 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 8482,10 punten.

Powell verschijnt woensdag en donderdag in het Congres om uitleg te geven over het monetaire beleid. De Fed had vorige maand voor de derde keer dit jaar de rente verlaagd. Volgens de preses is de volledige impact van recente renteverlagingen nog niet voelbaar. Met name zijn opmerkingen over "duurzame groei" die hij voor de Amerikaanse economie voorzag, gaf de graadmeters een duw in de goede richting.

Disney+

Opmerkingen over het succes van streamingdienst Disney+ deden het aandeel Disney (plus 7,3 procent) goed. Daags na de lancering van Disney+ hebben zich al meer dan 10 miljoen mensen zich aangemeld. Softwareconcern Microsoft won 0,2 procent. De onderneming ziet één van zijn belangrijkste techneuten vertrekken.

Tesla verloor 1,1 procent, na de aankondiging door topman Elon Musk dat de eerste Europese 'gigafabriek' van de automaker in Duitsland komt te staan, in de omgeving van Berlijn. Daarnaast kreeg het bedrijf toestemming van de Chinese overheid om massaproductie te beginnen bij zijn fabriek bij Shanghai.

Energizer

Het cijferseizoen op Wall Street is bijna voorbij. Batterijenfabrikant Energizer (plus 15,2 procent) en de in New York genoteerde koffieketen Luckin Coffee (plus 13,1 procent) kregen met hun updates de handen van beleggers duidelijk op elkaar. Verder diende het in New York genoteerde Chinese internetconcern Alibaba (min 2,4 procent) een aanvraag in voor een tweede notering in Hongkong.

De euro was 1,1005 dollar waard, gelijk aan het niveau eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 57,23 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 62,50 dollar per vat.