Turkije verhoogt heffingen op Amerikaanse auto’s

Onlangs maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat hij hogere importtarieven op aluminium en staal uit Turkije had goedgekeurd, en dreigde hij met een verdere boycot. Dat gebeurde onder meer vanwege de ruzie over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson die in Turkije vastzit. Deze kwestie zorgt voor flinke wrevel tussen beide landen.

De spanningen tussen Ankara en Washington zorgden voor veel druk op de al in zwaar weer zittende Turkse economie. Onder meer de lira kwam stevig onder druk te staan, en naast de koers van de munt ook de bankensector. De liracrisis zorgde op zijn beurt voor spanningen op de wereldwijde financiële markten.