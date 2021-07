Inflatiezorgen VS zetten rem op Japanse beurs

De sterke stijging van het algemene prijspeil wakkerde de vrees aan dat de Federal Reserve mogelijk eerder zal beginnen met de afbouw van de steunmaatregelen of de rente zal verhogen. De markten keken dan ook vooral uit naar de verklaringen die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell woensdag en donderdag zal afleggen voor het Congres.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min op 28.608,49 punten. In de voorgaande twee handelsdagen wist de graadmeter nog bijna 3 procent te winnen. Op macro-economisch vlak bleek uit definitieve cijfers van de Japanse overheid dat de industriële productie in mei sterker is afgenomen dan eerder gemeld. De Japanse bandenfabrikanten Yokohama Rubber en Bridgestone behoorden tot de grootste dalers met verliezen van meer dan 3 procent.

Ook de luchtvaartmaatschappijen stonden in de staartgroep door de aanhoudende zorgen over de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus. ANA Holdings en Japan Airlines zakten dik 2 en ruim 3 procent. Sumitomo Mitsui Financial Group daalde 0,7 procent. Volgens zakenkrant Nikkei wil de Japanse bank een belang van 5 procent nemen in de Amerikaanse investeringsbank Jefferies.

De Chinese beurzen verloren eveneens terrein. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent lager en de Hang Seng-index daalde ook 0,5 procent. In Zuid-Korea, waar de coronamaatregelen werden aangescherpt, verloor de Kospi 0,2 procent. De Australische All Ordinaries won 0,4 procent. In Sydney werd de lockdown met minstens twee weken verlengd. De grootste stad van Australië zit al in de derde lockdownweek om een door de Delta-variant aangewakkerde uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen.