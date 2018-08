Elon Musk weer uit de bocht

Maandag noemde Musk Goldman Sachs en Silver Lake als financieel adviseurs. Navraag van persbureaus Reuters en Bloomberg leerde woensdag dat zijn niets getekend hadden.

Het is in de financiële wereld uiterst ongebruikelijk om dan over een akkoord te spreken. Musk werd al verweten de koers te manipuleren toen hij per tweet meldde Tesla van de beurs te halen tegen $420 per aandeel, wat het bedrijf $71,6 miljard in totaal zou kosten.

Beleggers werden totaal verrast. Daarop schoot de koers van het Tesla-aandeel 7% omhoog en werd de handel stilgelegd, maar steeg daarna door tot ruim 10% winst.

Volgens Amerikaanse media wordt Musk onderzocht door de Amerikaanse toezichthouders wegens mogelijke marktmanipulatie en fraude. Alle stappen van de grote investeerder in technologie worden sindsdien op een goudschaaltje gewogen.