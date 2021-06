Vrouw komt onder boete uit: pakketje in vuilniszak nooit ontvangen

Niet het afval uit het verhaal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, mocht zich deze week buigen over een vuilniszak. Een oudere Rotterdamse dame had een boete gekregen omdat een zak, met daarin een verpakking met haar adresgegevens, naast de container was gezet. Maar ze kon bewijzen dat ze het pakketje nooit had ontvangen.