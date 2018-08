Olieprijs zakt verder

Brentolie zakte dinsdag lager, woensdag ging het tarief voor een vat van 159 liter verder omlaag.

De beweging is opvallend: Saoedi-Arabië meldde vorige maand juist minder olie te hebben opgepompt. Het levert 200.000 vaten per dag minder, 10,29 miljoen vaten per dag.

Oliekartel OPEC meldde deze week juist een stijging van de Saudische productie bij een iets lagere vraag naar de meest verhandelde grondtof ter wereld.

Ⓒ ANP

De wereldwijde productie is in juli met circa 41.000 vaten per dag gestegen, aldus OPEC. Wel voorziet het dat Iran minder gaat exporteren vanwege de Amerikaanse sancties tegen het land.

Het kartel van grote olieproducenten stelt dat de vraag dit jaar met 1,6 miljoen vaten per dag groeit.

Ⓒ BLOOMBERG

De prijs voor een vat olie zal volgend jaar volgens economen van ABN Amro harder oplopen dan aanvankelijk gedacht.

Het aanbod op de oliemarkt blijft volgens hen uiteindelijk te krap terwijl de vraag op termijn blijft toenemen. Van de $73 per vat schroeft analist Hans van Cleef de schatting op naar $85.

