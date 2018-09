Beurs (slot): Grondstoffen brengen koudegolf naar AEX toe

Na een vlakke ochtendsessie zakte de AEX-index stevig weg en eindigde 1,6% in de min op 552,70 punten, een terugval naar het laagste niveau sinds begin juli. De Midkap duikelde naar verlies van 1,2% op 777,22 punten.

De koersenborden elders in Europa waren ook rood. Frankfurt en Parijs zakten beide 1,8%.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, speelde vooral de domper in de resultaten bij de Chinese internetreus Tencent een rol bij het bedrukte sentiment. Hij wijst er op dat de verslechterde gang van zaken bij de maker van onder meer games door zal werken bij het sentiment in de gehele technologiesector en bij fondsen in de gamingindustrie, zoals Ubisoft. Ook het nieuws dat de Chinese toezichter de goedkeuring om nieuwe spelletjes van Tencent op de markt te brengen tijdelijk in de wacht heeft gezet, temperde het animo onder beleggers, benadrukt Westerterp.

Verder bleven beleggers kijken naar de ontwikkelingen in Turkije. Het land heeft de tarieven op verschillende Amerikaanse producten opgevoerd als reactie op de importtarieven van de VS. Het betreft onder meer hogere importtarieven op auto's, alcohol en tabak. De maatregelen van Turkije zullen in ieder geval niet bijdragen om het conflict met Amerika te de-escaleren, stelt Westerterp.

Westerterp houdt er rekening dat de koersen in de komende weken nog wat verder onder druk kunnen gaan komen. „Het cijferseizoen loopt bijna op zijn einde. De blik van beleggers zal daardoor gaan verschuiven van de goede prestaties in het bedrijfsleven naar de geopolitieke spanningen. De angst zal daardoor weer meer gaan regeren, tenzij er snel een doorbraak komt in onderhandelingen tussen Amerika en China. Ik verwacht echter niet dat we door het ijs gaan zakken.”

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX belandde staalfabrikant ArcelorMittal onderaan met een verlies van 4,8% onder druk van de wegzakkende staalprijzen. Kabel- en telecomconcern Altice liet 2% liggen. Zakenbank Credit Suisse verlaagde het koersdoel voor het aandeel Altice van €3,50 naar €2,90 bij een ongewijzigd neutraal-advies. Galapagos was ook in de onderste regionen te vinden met een koersaderlating van 3,3%.

KPN (-1,2%) profiteerde niet van een adviesverhoging van Macquarie. De zakenbank verhoogde het beleggingsadvies voor het telecomaandeel naar ’neutraal’. Heineken was ook minder getapt en raakte 0,8% kwijt. Voor ASML hadden beleggers 3,8% minder in navoling van de opgelaaide rond de technologiesector. RD Shell zag in reactie op de dip in de olieprijzen 2% van de koers afgaan.

Gemalto daarentegen pluste 0,2%. De overname van de digitaal beveiliger door het Franse Thales kreeg groen licht in Canada. Daarmee hebben de bedrijven nu vier van de benodigde veertien goedkeuringen door toezichthouders binnen. ASR werd eveneens 0,2% meer waard.

In de Midkap vloog Air France KLM 1,6% hoger. Het luchtvaartconcern hakt donderdag zo goed als zeker de knoop door over de benoeming van de Canadees Ben Smith tot nieuwe topman, meldde de Franse krant Libération.

Fugro zat in de achterhoede. De bodemonderzoeker werd 2,7% minder waard. Hekkensluiter Aperam gleed 3,2% weg. AMG koerste 2,9% hoger. Beide staalfondsen hadden last van de malaise in de grondstoffenmarkt.

Bij de smallcapfondsen was Heijmans de grote winnaar met een koerssprong van 4,1%. Het bouwconcern zag de omzet in de eerste jaarhelft fors stijgen en sloot de periode af met een winst van €8 miljoen. In reactie op de halfjaarcijfers verhoogde KBC Securities haar advies voor Heijmans naar ’accumulate’, inclusief een koersdoel van €12,25. Rein Schutte van Boer & Olij benadrukt dat Heijmans goede stappen heeft gezet met de turnaround.

Kendrion knalde 10,5% omlaag na slecht ontvangen halfjaarcijfers. De producent van elektromagnetische componenten wist de winst en de omzet in de eerste jaarhelft op te voeren. Wel greep het bedrijf verder in bij zijn onderdeel Passenger Cars. Brunel dook nog eens 4,3% omlaag na de voorgaande dag al fors te zijn gedaald op de cijfers.

Het lokaal genoteerde stamcelbedrijf Esperite (+3,3%) maakt naar eigen zeggen goede voortgang in het afronden van zijn al verschillende keren uitgestelde jaarverslag over 2017. De ’technische problemen’ die voor de vertraging zorgden zijn inmiddels opgelost.

Ajax (+2,5%) werd door beleggers beloond voor de klinkende overwinning op Standard Luik. De Amsterdamse voetbalclub speelt volgende week tegen Dinamo Kiev voor een plek in de lucratieve groepsfase van de Champions League.

