Hoogte huizenprijzen en zorgkosten spreken het meest aan op DFT.nl

Het artikel over de verwachting van de Rabobank dat de huizengekte in ons land nog lang niet voorbij is, viel het meest in de smaak bij DFT-lezers. De bank stelde zijn prognose voor de woningprijzen opwaarts bij.

Een ander zeer goed gelezen stuk ging over de zorgsector. Volgens de adviesraad aan het kabinet moet er een duidelijke keuze worden gemaakt: Snijden in de zorg of fors meer betalen’

Daarnaast was er veel aandacht voor het bericht dat de koopavond in gedrang kan komen door het personeelstekort bij een groot aantal ondernemers.

Andere artikelen op DFT die goed scoorden zijn: