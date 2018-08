Turkse lira krabbelt op

De lira was tegen de Amerikaanse dollar dinsdag al in herstel gegaan. De centrale bank kondigde toen een serie steunmaatregelen aan, waardoor commerciële banken makkelijker konden lenen.

Woensdag ging de munt in de ochtend terug. President Erdogan meldde een importverhoging voor een serie Amerikaanse producten. De munt ging nog eens 3% lager tegen de dollar.

Ingreep toezichthouder

Daarna greep de toezichthouder voor de sector Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) in. De BDDK legde met een beperking van de limieten voor valutatransacties beperkingen op voor de short-sellers, dergelijke grote fondsen gokken op een koersval van de munt.

Volgens valutahandelaren is die poging woensdagochtend redelijk gelukt. „Dat mag ook wel na de enorme stressreactie van een week geleden”, aldus Rob Beemster van Barcelona Valuta Experts. De munt herstelde sindsdien met zo’n 15%.

Beemster: „Onderliggend blijft het probleem. Dit is vooral pleisters plakken, er moeten hardere maatregelen genomen worden. Op dit soort momenten zoekt de markt snoeiharde oplossingen. Die moeten vooral van het IMF komen, al gaat dat met vaak pijnlijke ingrepen gepaard”, zegt Beemster.

Geen vertrouwen

„Maar dan krijgt Turkije internationaal vertrouwen terug. Ook omdat president Erdogan dan niet alles bepaalt”, zegt hij.

„Dit is toch een kleine correctie”, meent ook valutahandelaar Stephane van der Meer van Ebury, met veel klanten in het mkb. „Gebeurt er structureel niets, dan blijft het een drama. Uitspraken van president Erdogan en andere politici lijken erop te duiden dat ze de situatie niet onder controle hebben.”

Volgens valutahandelaar Bart Hordijk (Monex Europe) is het effect van de ingreep van de BDDK en de importheffingen waarschijnlijk tijdelijk. „Je kunt verwachten dat de VS gaan reageren. De importtarieven jagen inflatie al aan. Het is wachten op structurele ingrepen.”

Goud gekocht

De drie grote Turkse beurzen verloren rond 11.30 uur 1,5%. De rente voor tienjaars schuldpapier van de Turkse staat ging met 54 basispunten terug tot 19,5%.

De handel in Turks goud verdubbelde afgelopen dagen volgens dataverwerker Bloomberg als reactie. Beleggers zoeken veiligheid, waarvoor goud vaak wordt gebruikt.

Anderzijds riep president Erdogan Turken op al hun buitenlandse valuta en goud in te wisselen voor de lira om zo de val van de munt tegen te gaan.