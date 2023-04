Pensioenfonds staat er minder goed voor dan vorige maand

Dat meldt pensioenadviseur Aon. De beleggingsportefeuille van pensioenfondsen behaalde in maart weliswaar een licht positief resultaat, maar de dalende rente zorgde toch voor een lagere dekkingsgraad. Aon houdt dit op dagbasis bij van fondsen. De beleidsdekkingsgraad - het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden - bleef in maart gelijk: 121%.

Onrust

Omdat er de afgelopen weken vanwege de snel gestegen rente onrust onder banken was, zo viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank om en werd Credit Suisse overgenomen daalde de rente. Ook verwachten analisten dat de rente de komende tijd zal blijven dalen. Aandelen daalden ook in waarde, maar de koersen herstelden tegen het einde van de maand weer redelijk.

Die dalende rente vertaalt zich dus in een lagere dekkingsgraad voor pensioenfondsen. „Belangrijkste nu is om niet in paniek te raken”, zegt Frank Driessen, ceo van Aons Wealth Solutions Nederland. „Pensioenfondsen beleggen voor de langere termijn, dus het is goed om in periodes van snel veranderende omstandigheden oog te blijven houden op de langetermijn uitgangspunten.”