Bestuurslid benoemd bij Boskalis

Heijermans was eerder topman van oliedienstverlener DeepOcean. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij Shell en Helix Energy Solutions. Boskalis had een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) opgezet voor zijn benoeming. Bij het bedrijf loopt de termijn van Heijermans tot de algemene aandeelhoudersvergadering in 2022.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik