Van studiebeurs naar stap in aandelenbeurs

Om ervaring te krijgen in beleggen zijn er in een aantal grote steden studentenclubs waar op een losse manier de fijne kneepjes in de praktijk worden gebracht. Bij de Enschedese beleggingsclub Duitenberg, die is vernoemd naar de voormalige ECB-voorzitter Wim Duisenberg, staat educatie over de financiële markten hoog in het vaandel.

Bekijk ook: Gouden studietips van topfunctionaris

Studenten hoeven niet diep in de zak te tasten voor deelname aan de club. Met de gezamenelijke verenigingsbijdrage van de studenten wordt belegd. „We hebben regelmatig bijeenkomsten en analyseavonden om studenten kennis op te laten doen over de financiële markten. Daarnaast krijgen leden de optie om jaarlijks een beursbedrijf te bezoeken, zoals bijvoorbeeld Flow Traders”, stelt Jorrit Hoekstra, voorzitter bij Duitenberg.

Wiskunde

Een beleggingsteam doet bij Duitenberg voorstellen over aandelen of obligaties om mee te beleggen, maar leden van de club kunnen ook zelf een beleggingsideëen aandragen. Hoekstra benadrukt dat naast studenten uit de hoek van economie en bedrijfskunde ook steeds meer wiskundestudenten zich aanmelden om mee te doen vanwege het toegenomen belang dat computers spelen bij het beleggen. Ondanks het enthousiasme over het beleggen ziet hij zichzelf nog niet na de studie werken als handelaar in de effectenwereld. „Mijn voorkeur gaat uit naar het managen van een bedrijf.”

Bij de Amsterdamse beleggersvereniging Mutual Fund is het opdoen van kennis over de beleggingswereld en het volgen van beursgenoteerde bedrijven belangrijker dan het behalen van rendement. Vincent Peters, secretaris bij de beleggersclub, benadrukt dat tijdens de maandelijkse bijeenkomsten evaluaties plaatsvinden over de voorbije gang van zaken op de financiële markten en dat de het ingelegde geld wordt opgesplitst in drie portefeuilles, waarbij twee studenten een geselecteerd bedrijf op de voet volgen. „Na circa drie jaar wordt een aandeel vervangen ongeacht de koersprestaties om zo weer kennis op te kunnen doen over een nieuw bedrijf. Onderling is er daarbij nog wel een strijd wie het beste resultaat heeft gescoord.”

Peters twijfelt nog welke beroepsrichting hij zal gaan kiezen na de studie. „Het duurt nog wel even voordat ik klaar ben, maar ik sluit niet uit om later te gaan werken in de beleggingswereld. Het is wel opvallend dat bij het Mutual Fund naast economiestudenten ook uit andere richtingen, zoals natuurkunde en filosofie, interesse is om te beleggen.”

Competitie

Bij de Rotterdamse beleggingssclub B&R (Belegging & Rendement) Beurs staat de onderlinge competitie centraal, stelt president Pim Somerwil. „De leden leggen per team gezamenlijk een bedrag in waarmee een beleggingsportefeuille wordt samengesteld. Het behaalde rendement met de portefeuille in vergelijking met de benchmark speelt in de competitie een grote rol. Als met een groot risico veel koerswinst wordt geboekt dan wordt dit gecorrigeerd. Verder hebben we natuurlijk educatieve bijeenkomsten over beleggen.” Somerwil, die economie studeert, lijkt het leuk om via het beleggen zijn werk te gaan maken. „Ik heb door mijn stage bij een vermogensbeheerder al ervaring opgedaan met het managen van een beleggingsportefeuille.”

Volgens beleggerstrainer Peter Siks van Binckbank is het bij het stappen maken op het beleggingspad voor studenten van belang om een onderscheid te maken tussen traden en beleggen. „Jongeren hebben een aantal eigenschappen tegen waaronder een hoog testosterongehalte waardoor ze het gevoel hebben dat ze beter zijn dan anderen en sneller de neiging hebben veel risico te nemen. Apps zoals Bux haken daar op in door met toeters en bellen het traden, het snel inspelen op marktbewegingen, te promoten. Het is echter verstandig om naast de flitsende deur waar snelle winsten in het verschiet kunnen liggen ook wat geld opzij te zetten achter de deur van het saai maandelijks een klein bedrag over te maken naar een beleggingsfonds.”

Risico

Het risico van beleggen mag natuurlijk niet onderbelicht blijven. De uitwassen van de kredietcrisis met het te hulp schieten van Nederlandse banken door de regering liet vanaf eind 2007 tot begin 2009 diepe sporen na op de aandelenmarkten. In de loop van de voorbije jaren is de zware koersval bij de belangrijkste hoofdgraadmeters echter in het geheel weer weggewerkt. Toch blijft het oppassen zeker voor beginnende beleggers en luidt de boodschap dat historische prestaties geen garantie zijn voor de toekomst. Verder is het aan te raden om nooit te gaan beleggen met geleend geld. Een andere les die belangrijk is om te onthouden: als een belegging te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat in 99% van de gevallen ook zo.