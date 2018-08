Fruittransporteur Mooy failliet

Het in 1952 opgerichte Mooy is vooral gespecialiseerd in het transport en de tijdelijke opslag van fruit, groenten, bloemen en planten. Het bedrijf met vestigingen in Waddinxveen en Breda heeft circa 250 werknemers in dienst.

Zoals gebruikelijk bij een faillissement zullen de curatoren de arbeidsovereenkomsten waarschijnlijk opzeggen. Dan geldt er een opzegtermijn van maximaal zes weken waarin de medewerkers in dienst en aan het werk kunnen blijven voor Mooy Logistics.

’Lastige markt’

Hoe het bedrijf precies in de problemen is gekomen moet nog worden uitgezocht. Volgens Martijn Vermeeren, een van de curatoren, werkt Mooy in een lastige markt omdat het om verse producten gaat die snel geleverd moeten worden. Als er dan iets misgaat bij een bestelling dan kan het moeilijk zijn dat nog op tijd recht te zetten.