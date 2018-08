Nieuw lek in Intel-chips

Het is de derde onthulde kwetsbaarheid op rij in zijn chips dit jaar. Intel-chips zitten overal in consumentenelektronica.

Dit gat in de beveiliging heeft mogelijk grote consequenties. De zogeheten Computer Emergency Readiness-groep van de Amerikaanse regering waarschuwde dat een aanvaller de fout zou kunnen misbruiken om gevoelige informatie te verkrijgen.

Gebruikers krijgen het advies om hun software up to date te houden.

Het gaat specifiek om Intel’s SGX-technologie. Die werd in 2015 in de markt gezet juist om een ​​veiliger versie van de chipgeheugens van Intel te leveren.

Foreshadow

De nieuwste fout met de bijnaam Foreshadow werd ontdekt door twee teams, onafhankelijk van elkaar, een van de KU Leuven in België en een van de University of Michigan in combinatie met de University of Adelaide.

Met Foreshadow kan een cybercrimineel alles in het geheugen van een chip openen, zoals wachtwoorden en sleutels om toegang te krijgen tot het langetermijngeheugen.

Als vuistregel geldt dat gebreken in hardware moeilijker op te lossen zijn dan in de software.

Intel meldde maandag dat het zich niet bewust is van enige incidenten met kwaadwillende hackers die de fout zouden misbruiken.

Zeer ernstige fouten met de bijnamen Meltdown en Spectre werden aan het begin van 2018 ontdekt in Intel-chips.

Net als Meltdown en Spectre maakt Foreshadow gebruik van een functie die is ontwikkeld om chips te versnellen.