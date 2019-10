’Datamodel zet makelaar buitenspel’

Steven van Wel (r) en medeoprichter Marcel de Graaf willen huizenkopers beter geïnformeerd de woningmarkt laten betreden. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Het kopen van een huis is voor veel mensen een van de belangrijkste beslissingen die ze in hun leven maken. „Maar de keuze laten we voor een groot deel afhangen van makelaars en hypotheekadviseurs. Vaak mensen die we nauwelijks kennen”, zegt Steven van Wel. Walter Living wil dit veranderen.