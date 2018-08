Euro komt weer verder onder druk

De aanhoudende verzwakking van de euro naar een tussentijds niveau rond 12.00 uur op $1,13 wordt in de hand gewerkt door de toegenomen vrees dat de Europese centrale bank (ECB) de geplande afbouw van de monetaire stimulering later dit jaar in gedrang zal komen.

De ECB bracht vorige week al naar buiten zich zorgen te maken over de valutaire onrust in Turkije vanwege de blootstelling die de Europese Unie met name met zijn banken heeft aan het land.

Het onzekere politieke klimaat in Italië met twee eurosceptische partijen aan de macht maakt het voor de ECB ook moeilijker om de monetaire verdedigingswal dit jaar al weg te gaan halen.