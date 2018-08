Drankenreus VS stopt $4 miljard extra in Canadees wiet

Canopy is gevestigd in Canada, waar wiet halverwege volgend jaar ook voor recreatief gebruik wordt gelegaliseerd. In de Verenigde Staten is wietgebruik in de meeste staten verboden, al wil een meerderheid van de bevolking daar verandering in brengen.

In oktober vorig jaar klopte Constellation Brands, onder meer bekend van het merk Corana al aan de deur bij Canopy Growth om met een minderheidsbelang deel te nemen in het bedrijf.