Gamers uitgespeeld na verbod Peking

China is een markt met miljoenen gamers, goed voor $38 miljard aan verkopen.

Tencent, dat dit jaar al $150 miljard aan marktwaarde kwijtraakte, komt nog met de games PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) en het populaire Fortnite.

Aandelen van concurrenten als Ubisoft en Frontier Development staan sinds de ingreep van Peking ook onder druk. Het Japanse Nexon verloor 11%, Capcom raakte 7% beurswaarde kwijt.

De impact treft ook Europese gamemakers als Gameloft, Starbreeze en Codemasters. Tencent werd al gedwongen de game-tijd voor kinderen te beperken, in een poging van Peking om verslaving te bestrijden.

Onverwacht

De recente ingreep kwam echter totaal onverwacht. De populaire Monster Hunter, de nieuwste aflevering in de Japanse Capcom-serie, was vijf maanden op de Chinese markt beschikbaar.

In die periode werden meer dan acht miljoen exemplaren voor de PS4 en Xbox One verkocht. Monster Hunter was meteen een van de populairste spellen dit jaar.

De pc-versie kwam op 8 augustus in de online winkel van WeGame. De autoriteiten meldden snel „talloze” klanten te hebben gekregen over de inhoud. WeGame haalde het spel offline. Kopers worden gecompenseerd voor hun aankoop. Andere game-makers kregen geen toestemming voor hun spel.

Forse afname inkomsten

Deutsche Bank voorziet dat de mobiele game-inkomsten van Tencent over het tweede kwartaal met 6% teruggaan vergeleken met vorig jaar.

Tencent is distributeur van games van grootproducenten Activison Blizard en Electronic Arts.

Analisten van Citigroup voorzien meer ingrepen tegen game-makers, omdat de Communistische Partij eind dit jaar bijeen komt. Daar zouden beleidsmakers resultaten in de strijd tegen de game-verslaging, geweld en de aantasting van socialistische waarden zichtbaar moeten maken.