Musk krijgt steun beursexit van hedgefonds uit Azië

QQQ Capital Fund dat in april van dit jaar met een klein belang in Tesla stapte, benadrukt mee te willen blijven doen bij een privatisering van het Amerikaanse elektrische autobedrijf, zo meldt Bloomberg.

Het hedgefonds dat circa $200 miljoen beheerd, heeft in de afgelopen maanden goede zaken gedaan mede doordat het belang in Tesla flink in waarde is vermeerderd.

Musk heeft ruim een week geleden voor opschudding gezorgd met zijn tweet om een beursexit van Tesla te overwegen voor een bedrag van $420 per aandeel.