App tegen slapeloze nachten

„De app lost het slaapprobleem niet op”, benadrukt Lyla Coach-oprichtster Fiemke Griffioen. „Dat moet de gebruiker zelf doen. De app is ter ondersteuning.”

Griffioen hielp mee met de ontwikkeling van de app toen ze als onderzoeker verbonden was aan de Universiteit Utrecht. „We wilden onderzoeken in hoeverre je een therapie kon automatiseren. Dat de keuze viel op slaaptherapie, kwam omdat projectleider Robbert Jan Beun zelf ervaring had met slecht slapen.”

Slaapdagboek

Ze wijst erop dat slaaptherapie uit verschillende handelingen bestaat. „Het klinkt tegenstrijdig, maar je moet minder lang in bed gaan liggen. Ook eten en drinken speelt een rol, zo moet je na twee uur ’s middags geen koffie meer drinken. Verder moet je de kamer zo donker en koel mogelijk houden, helpen ontspanningsoefeningen en het bijhouden van een slaapdagboek.”

De Lyla Sleep Coach app motiveert gebruikers en helpt bij moeilijke opdrachten. „Alle gesprekken zijn uitgeschreven met verschillende uitkomsten. Lyla vertelt wat je moet doen en waarom, maakt afspraken met je en stuurt herinneringen.”

De klinische trial van de app was een succes. Van de mensen die de app gebruikten, liet 44% een flinke verbetering zien in de slaapproblemen. „Robbert Jan en ik vonden het zonde als de app bij de universiteit op de plank zou blijven liggen, dus zijn we een eigen bedrijf begonnen.”

Op dit moment ligt de focus op het verbeteren van de gebruikservaring van de app middels een nieuw design. Eind september verschijnt de update en een versie voor iOS. Nu is de app alleen geschikt voor Android. In de toekomst wil het duo ook coaching-apps voor andere therapieën ontwikkelen, zoals stoppen met roken en omgaan met stress.