'Turkse zorgen drukken weer op Wall Street'

De Turkse vicepresident Fuat Oktay kondigde woensdag extra invoerheffingen aan op Amerikaanse auto's, alcohol en tabak, als vergelding voor in zijn woorden ,,opzettelijke aanvallen'' op de Turkse economie door de Amerikaanse regering. De Turkse lira kwam eerder al stevig onder druk te staan door een conflict met de VS over de gevangenschap van een Amerikaanse predikant in Turkije. De koersval van de munt veroorzaakte op zijn beurt spanningen op de wereldwijde financiële markten.

Bij de bedrijven staat Tesla weer in de belangstelling. Topman Elon Musk heeft mogelijk voor zijn beurt gesproken op Twitter, door te verkondigden dat hij hulp krijgt van Goldman Sachs en investeerder Silver Lake Partners bij het van de beurs halen van de autofabrikant. Die partijen zouden nog niet formeel akkoord zijn.

Berkshire Hathaway

Investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway van miljardair Warren Buffett vergrootte zijn belang in technologiegigant Apple. Buffett kocht ook meer aandelen in zakenbank Goldman Sachs en de luchtvaartmaatschappijen Delta en Southwest Airlines.

Drankenproducent Constellation Brands telt circa 3,8 miljard dollar neer voor een groter belang in Canopy Growth, een beursgenoteerde Canadese wietkweker. Verder opende onder meer warenhuisketen Macy's de boeken. De omzet- en winstverwachting voor dit jaar werden opgeschroefd.

Dinsdag sloten de beurzen in New York in de plus. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,5 procent op 25.299,92 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2839,96 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 7870,90 punten.