Premium Het beste van De Telegraaf

Column: koning Dollar wordt niet zomaar onttroond

Door stefan koopman Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Het gonst al maanden van de verhalen over verschuivingen in de wereldeconomie die onvermijdelijk zullen leiden tot de val van de Amerikaanse dollar. Zo betaalt Rusland vanwege de té lange arm van het Amerikaanse ministerie van Financiën haar import tegenwoordig liever in Chinese yuan, spreken Brazilië en China samen af om de dollar te vermijden en wil Kenia haar olie met shillings kopen. Ondanks dat is de dominantie van de dollar onbetwist. Berichten over haar dood zijn sterk overdreven.